Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

На СВО погиб вагнеровец из Башкирии Сергей Колесников

На СВО погиб вагнеровец из Башкирии Сергей Колесников

14:02, 03 апр 2023

В ходе военной спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии. О трагедии рассказал глава Альшеевского района республики Дамир Мустафин.

Погибший – житель села Раевский Сергей Вячеславович Колесников. Он ушел на СВО в составе ЧВК «Вагнер». О месте и времени проведения похорон бойца чиновники сообщат позднее.

«Прискорбная весть снова настигла наш район», – заключил Дамир Мустафин.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Альшеевском районе Башкирии простились с 28-летним вагнеровцем Артемием Петровым 

Читайте также:

В Башкирии простились с погибшим в СВО 24-летним Андреем Коробейниковым
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Альшеевский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Халимов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Халимов
Уроженец Альшеевского района Башкирии Рустам Шевяхов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Альшеевского района Башкирии Рустам Шевяхов погиб в ходе спецоперации на Украине
Уроженец Дуванского района Башкирии Сергей Устюгов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Дуванского района Башкирии Сергей Устюгов погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Субханкулов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Субханкулов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: