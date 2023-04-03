На СВО погиб вагнеровец из Башкирии Сергей Колесников
14:02, 03 апр 2023
В ходе военной спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии. О трагедии рассказал глава Альшеевского района республики Дамир Мустафин.
Погибший – житель села Раевский Сергей Вячеславович Колесников. Он ушел на СВО в составе ЧВК «Вагнер». О месте и времени проведения похорон бойца чиновники сообщат позднее.
«Прискорбная весть снова настигла наш район», – заключил Дамир Мустафин.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Альшеевском районе Башкирии простились с 28-летним вагнеровцем Артемием Петровым
Автор:
gorobzor.ru
Фото: соцсети
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