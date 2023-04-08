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Мобилизованный из Башкирии расписался со своей возлюбленной

Мобилизованный из Башкирии расписался со своей возлюбленной

22:33, 08 апр 2023

Руководитель администрации Белорецкого района Башкортостана А. Иванюта сообщил на своей страничке в соцсетях, что во время прогулки повстречал молодоженов у Вечного огня. Глава муниципалитета рассказал, что мобилизованный в зону СВО мужчина вернулся в родные края в краткосрочный отпуск.



- Военнослужащий, имеющий позывной "Белый", около недели назад прибыл в отпуск и сегодня расписался со своей возлюбленной, - сообщил он.

По словам Иванюты, влюбленные вместе уже 6 лет, воспитывают двоих детей, но так и не нашли времени, чтобы узаконить свои отношения.

- Они очень милая пара, мне было приятно с ними пообщаться. Я поздравляю их от всего сердца и желаю им счастливой, дружной семейной жизни и еще много свадебных годовщин, - резюмировал Иванюта.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Андрея Иванюты
Теги: Белорецкий район
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