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Житель Уфы выставил на продажу Коран 18 века за 5 млн рублей

Житель Уфы выставил на продажу Коран 18 века за 5 млн рублей

23:35, 08 апр 2023

В Уфе местный житель выставил на продажу древний Коран на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений.

Обладатель священной книги мусульман уверяет, что издание было напечатано в XVIII веке. Житель Орджоникидзевского района столицы рассказал, что получил ее в наследство.

Владелец планирует получить от продажи Корана 5 миллионов рублей. Объявление сопровождается несколькими фотографиями издания. Можно увидеть, что книжная обложка сильно потрепана, однако текст внутри книги вполне читаем, а страницы сохранились в хорошем состоянии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Avito
Теги: Уфа коран
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