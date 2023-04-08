Житель Уфы выставил на продажу Коран 18 века за 5 млн рублей

23:35, 08 апр 2023

В Уфе местный житель выставил на продажу древний Коран на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений.



Обладатель священной книги мусульман уверяет, что издание было напечатано в XVIII веке. Житель Орджоникидзевского района столицы рассказал, что получил ее в наследство.



Владелец планирует получить от продажи Корана 5 миллионов рублей. Объявление сопровождается несколькими фотографиями издания. Можно увидеть, что книжная обложка сильно потрепана, однако текст внутри книги вполне читаем, а страницы сохранились в хорошем состоянии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Avito