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В Башкирии температура воздуха ночью упадет до -12 градусов

В Башкирии температура воздуха ночью упадет до -12 градусов

23:47, 08 апр 2023

Метеорологи Гидрометцентра Башкортостана сообщили прогноз погодных условий на 9 и 10 апреля. Синоптики рассказали, что в республике прогнозируются заморозки в ночное время и слабый ветер.

В воскресенье, 9 апреля, подует ветер северо-западных направлений. В ночное время температура воздуха будет составлять -1, -6 градусов, в некоторых районах до -12 градусов, в дневное время +10 +15 градусов.

В понедельник, 10 апреля, прогнозируются умеренный ветер и понижение температуры от 0 до -5 градусов, в некоторых районах до -11 градусов, в дневное время +9,+14 градусов.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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