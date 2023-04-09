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Родственники добровольцев из Башкортостана просят отпустить их домой

Родственники добровольцев из Башкортостана просят отпустить их домой

11:07, 09 апр 2023

Родственники добровольцев из Башкортостана просят отпустить их в отпуск домой. Они утверждают, что те служат уже почти год, а отпуск им так и не предоставили. В начале апреля мобилизованные из Башкортостана прибыли в положенный по закону 2-недельный отпуск.

"А когда получат отпуск добровольцы батальона имени Шаймуратова? Они уже практически год без отпуска. Это тоже несправедливо", - пишет Ляйсан Н.



"Отпуска членам батальонов имени Доставалова и Шаймуратова предоставляются в соответствии с оперативной обстановкой и планом отпусков указанных батальонов.

В ближайшие дни по заявке командования в батальоны отправляется транспорт за отпускниками", - ответил советник главы Башкортостана Алик Камалетдинов.

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Автор: news102.ru
Теги: спецоперация батальон Шаймуратова батальон Доставалова
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