Родственники добровольцев из Башкортостана просят отпустить их домой
11:07, 09 апр 2023
Родственники добровольцев из Башкортостана просят отпустить их в отпуск домой. Они утверждают, что те служат уже почти год, а отпуск им так и не предоставили. В начале апреля мобилизованные из Башкортостана прибыли в положенный по закону 2-недельный отпуск.
"А когда получат отпуск добровольцы батальона имени Шаймуратова? Они уже практически год без отпуска. Это тоже несправедливо", - пишет Ляйсан Н.
"Отпуска членам батальонов имени Доставалова и Шаймуратова предоставляются в соответствии с оперативной обстановкой и планом отпусков указанных батальонов.
В ближайшие дни по заявке командования в батальоны отправляется транспорт за отпускниками", - ответил советник главы Башкортостана Алик Камалетдинов.