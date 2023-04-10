У жителей Башкирии на следующей неделе будет три выходных дня

10:05, 10 апр 2023

На следующей неделе у жителей Башкортостана будет 3 выходных дня. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского Минтруда.



В 2023 году Ураза-байрам будет праздноваться 21 апреля. Таким образом на следующей неделе пятница будет нерабочим днем. В результате, у жителей Башкирии будет сразу несколько выходных дней подряд: с 21 по 23 апреля.



Кстати, рабочий день в четверг, 20 апреля, сократится на один час. Нерабочий день в праздник Ураза-байрам не будет засчитываться в число календарных дней отпуска, как основного, так и дополнительного.



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Автор: Семен Подгорный