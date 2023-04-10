Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

У жителей Башкирии на следующей неделе будет три выходных дня

У жителей Башкирии на следующей неделе будет три выходных дня

10:05, 10 апр 2023

На следующей неделе у жителей Башкортостана будет 3 выходных дня. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского Минтруда.

В 2023 году Ураза-байрам будет праздноваться 21 апреля. Таким образом на следующей неделе пятница будет нерабочим днем. В результате, у жителей Башкирии будет сразу несколько выходных дней подряд: с 21 по 23 апреля.

Кстати, рабочий день в четверг, 20 апреля, сократится на один час. Нерабочий день в праздник Ураза-байрам не будет засчитываться в число календарных дней отпуска, как основного, так и дополнительного.

Читайте также:

Жителей Башкирии в апреле ждет дополнительный выходной
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: праздники выходные
Читайте также

Жителей Башкирии в апреле ждет дополнительный выходной
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии в апреле ждет дополнительный выходной
Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать на Ураза-байрам
Общество в Башкирии
Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать на Ураза-байрам
Минтруд РБ сообщил о длинных выходных на 8 марта
Общество в Башкирии
Минтруд РБ сообщил о длинных выходных на 8 марта
В Минтруде разъяснили о выходных днях в ноябре
Общество в Башкирии
В Минтруде разъяснили о выходных днях в ноябре


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: