У жителей Башкирии на следующей неделе будет три выходных дня
10:05, 10 апр 2023
На следующей неделе у жителей Башкортостана будет 3 выходных дня. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского Минтруда.
В 2023 году Ураза-байрам будет праздноваться 21 апреля. Таким образом на следующей неделе пятница будет нерабочим днем. В результате, у жителей Башкирии будет сразу несколько выходных дней подряд: с 21 по 23 апреля.
Кстати, рабочий день в четверг, 20 апреля, сократится на один час. Нерабочий день в праздник Ураза-байрам не будет засчитываться в число календарных дней отпуска, как основного, так и дополнительного.
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Автор: Семен Подгорный
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