Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Мобилизованных участников СВО во время отпуска довозят только до Уфы. Власти рассказали, как им добираться до дома

Мобилизованных участников СВО во время отпуска довозят только до Уфы. Власти рассказали, как им добираться до дома

10:19, 10 апр 2023

Участники СВО, прибывающие в Башкортостан в краткосрочный отпуск, должны сами добираться из города Уфа до своего дома. Информацию об этом передали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям, отвечая на официальный запрос одной из местных жительниц, адресованный главе РБ. Женщина была возмущена тем, что мобилизованным мужчинам не предоставляется транспорт.



Ведомству она сообщила, что многим военнослужащим приходится добираться до своего населенного пункта самостоятельно.

— Военнослужащие могут продолжить путь до места проживания самостоятельно, если их населенный пункт находится по пути следования маршрута.  Многие солдаты говорят, что доедут самостоятельно, их встречают по пути родственники, часто в городах Саратов и Самара, а некоторые летят самолетом, - рассказали в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.


Родственники могут попросить помощи о встрече мобилизованных по маршруту следования колонны или из Уфы, обратившись в городскую администрацию.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация мобилизация
Читайте также

В Нуримановском районе Башкирии рыбак не смог вернуться домой из-за проблем со здоровьем
Происшествия в Башкирии
В Нуримановском районе Башкирии рыбак не смог вернуться домой из-за проблем со здоровьем
В Уфе спасатели помогли снять с дерева кошку
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели помогли снять с дерева кошку
В Башкирии инвалиды были вынуждены сами добираться до места лечения и обратно
Общество в Башкирии
В Башкирии инвалиды были вынуждены сами добираться до места лечения и обратно
В Башкирии на трассе М-7 загорелся маршрутный автобус «Нефаз»
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе М-7 загорелся маршрутный автобус «Нефаз»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: