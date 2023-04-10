Мобилизованных участников СВО во время отпуска довозят только до Уфы. Власти рассказали, как им добираться до дома

10:19, 10 апр 2023

Участники СВО, прибывающие в Башкортостан в краткосрочный отпуск, должны сами добираться из города Уфа до своего дома. Информацию об этом передали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям, отвечая на официальный запрос одной из местных жительниц, адресованный главе РБ. Женщина была возмущена тем, что мобилизованным мужчинам не предоставляется транспорт.







Ведомству она сообщила, что многим военнослужащим приходится добираться до своего населенного пункта самостоятельно.



— Военнослужащие могут продолжить путь до места проживания самостоятельно, если их населенный пункт находится по пути следования маршрута. Многие солдаты говорят, что доедут самостоятельно, их встречают по пути родственники, часто в городах Саратов и Самара, а некоторые летят самолетом, - рассказали в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.





Родственники могут попросить помощи о встрече мобилизованных по маршруту следования колонны или из Уфы, обратившись в городскую администрацию.

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Автор: Семен Подгорный