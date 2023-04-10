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В зоне проведения погиб уроженец Башкирии Андрей Сулмаков

В зоне проведения погиб уроженец Башкирии Андрей Сулмаков

15:10, 10 апр 2023

С военнослужащим Андреем Сулмаковым, уроженцем Башкирии, погибшим в зоне спецоперации, простятся в Сургуте. Информацию об этом передали в администрации Югры. Солдат, мобилизованный осенью прошлого года, погиб при штурме одного из населённых пунктов.



Андрей родом из Башкортостана. Окончив школу и отучившись в колледже механизации и электрификации в Белебее, переехал работать в Лянтор. Затем, в 2019 году переехал на постоянное место жительства в Сургут, устроившись на работу в ПАО "Сургутнефтегаз" механиком по ремонту автомобильного транспорта.

Известно, что родители, брат и сестра Сулмакова живут в Башкортостане, а жена бойца осталась в Сургуте. Правительство региона окажет семье всю необходимую помощь.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: спецоперация Погибшие на Украине
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