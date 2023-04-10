В зоне проведения погиб уроженец Башкирии Андрей Сулмаков
15:10, 10 апр 2023
С военнослужащим Андреем Сулмаковым, уроженцем Башкирии, погибшим в зоне спецоперации, простятся в Сургуте. Информацию об этом передали в администрации Югры. Солдат, мобилизованный осенью прошлого года, погиб при штурме одного из населённых пунктов.
Андрей родом из Башкортостана. Окончив школу и отучившись в колледже механизации и электрификации в Белебее, переехал работать в Лянтор. Затем, в 2019 году переехал на постоянное место жительства в Сургут, устроившись на работу в ПАО "Сургутнефтегаз" механиком по ремонту автомобильного транспорта.
Известно, что родители, брат и сестра Сулмакова живут в Башкортостане, а жена бойца осталась в Сургуте. Правительство региона окажет семье всю необходимую помощь.
Читайте также:В Башкирии простились с погибшим в спецоперации старшим сержантом Алексеем Коротковым
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
В зоне проведения СВО погиб танкист из Уфы Андрей Зайцев
Общество в Башкирии
Во время спецоперации погиб мобилизованный из Башкирии Рамиль Кузьмин
Общество в Башкирии
Уроженец Ишимбая Андрей Пестряев погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Рим Ахмедьянов