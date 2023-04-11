Жительница Башкирии возмутилась странными поборами в больнице

08:59, 11 апр 2023

В Башкирии женщина удивилась тем, что врачи просят принести бумагу, ручку и клей на прием. Иначе пациенты якобы не получат медицинскую карту.



«Подскажите пожалуйста, что происходит с финансированием больниц города Ишимбай? В женской консультации врач отказывается распечатывать карту, пока не принесу пачку бумаги А4, ручку и клей.



Аргументирует это тем, что на это финансов у больницы нет. Позор, в 21 веке врачи побираются», — написала Ксения П.

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