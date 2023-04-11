Элвин Грей рассказал о неожиданной встрече со своей бывшей девушкой
11:28, 11 апр 2023
Артист из Уфы Радик Юльякшин, который выступает под псевдонимом Элвин Грей, рассказал своим поклонникам о внезапной встрече с певицей Гульназ Асаевой. Напомним, ранее двум исполнителям приписывали роман.
«Я думала, ты не выйдешь уж поздороваться. Сегодня только про тебя вспоминала», — отреагировала Асаева на неожиданную встречу.
Певица приехала на студию звукозаписи, чтобы поработать над новой песней. При этом студия оказалась недалеко от дома Элвина Грея — сам он об этом не знал.
Гульназ Асаева также посоветовала Радику Юльякшину быть поаккуратнее, чтобы он не сломал вторую руку. Напомним, ранее Элвин Грей травмировался на съемках клипа: автомобиль с певцом перевернулся на ходу.