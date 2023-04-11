Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Элвин Грей рассказал о неожиданной встрече со своей бывшей девушкой

Элвин Грей рассказал о неожиданной встрече со своей бывшей девушкой

11:28, 11 апр 2023

Артист из Уфы Радик Юльякшин, который выступает под псевдонимом Элвин Грей, рассказал своим поклонникам о внезапной встрече с певицей Гульназ Асаевой. Напомним, ранее двум исполнителям приписывали роман.

«Я думала, ты не выйдешь уж поздороваться. Сегодня только про тебя вспоминала», — отреагировала Асаева на неожиданную встречу.



Певица приехала на студию звукозаписи, чтобы поработать над новой песней. При этом студия оказалась недалеко от дома Элвина Грея — сам он об этом не знал.

Гульназ Асаева также посоветовала Радику Юльякшину быть поаккуратнее, чтобы он не сломал вторую руку. Напомним, ранее Элвин Грей травмировался на съемках клипа: автомобиль с певцом перевернулся на ходу.

Читайте также:

Элвин Грей предстал в новом образе
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Элвин Грей
Читайте также

Элвин Грей серьезно повредил руку во время съемок клипа
Культура в Башкирии
Элвин Грей серьезно повредил руку во время съемок клипа
Элвин Грей предстал в новом образе
Культура в Башкирии
Элвин Грей предстал в новом образе
Элвин Грей снялся в передаче "Привет, Андрей!"
Общество в Башкирии
Элвин Грей снялся в передаче "Привет, Андрей!"
В Уфе популярный артист Элвин Грей сыграл свадьбу
Культура в Башкирии
В Уфе популярный артист Элвин Грей сыграл свадьбу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: