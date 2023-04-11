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Добровольца из Башкирии наградили медалью «За отвагу»

Добровольца из Башкирии наградили медалью «За отвагу»

11:51, 11 апр 2023

Участник специальной военной операции добровольческого отряда «Барс» из Абзелиловского района представлен к награде. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Рамиль Г. удостоен медали «За отвагу». Ее бойцу вручил глава районной администрации Ильдар Нафиков.



«Поздравляю с достойной наградой! Выражаю Вам слова глубокой благодарности и признательности за доблестную службу, достойное выполнение воинского и гражданского долга, безупречное служение Отчизне. Мы гордимся Вами, восхищаемся Вашей стойкостью и отвагой!» - написал в соцсетях после церемонии награждения Ильдар Нафиков.

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Автор: www.bashinform.ru
Фото: Ильдар Нафиков/vk.com
Теги: Абзелиловский район спецоперация награждение
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