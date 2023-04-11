Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии попросили возобновить мобилизацию в зону СВО

В Башкирии попросили возобновить мобилизацию в зону СВО

12:17, 11 апр 2023

В Башкортостане местные жительницы просят власти возобновить мобилизацию на спецоперацию. Данные сообщения ими были размещены на официальной страничке Главы республики Р. Хабирова.

"Замените мобилизованных", - написала жительница республики Альбина. Несколько человек поддержали ее предложение.

"Пусть заменят наших мужчин", - написала пользовательница соцсетей Ирина.

Ответа на предложение женщин пока не последовало.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: мобилизация спецоперация
Читайте также

Мобилизованным из Уфы забыли поставить печати в военные билеты
Общество в Башкирии
Мобилизованным из Уфы забыли поставить печати в военные билеты
Военком Башкортостана рассказал, почему часть мобилизованных сама покупает себе обмундирование
Общество в Башкирии
Военком Башкортостана рассказал, почему часть мобилизованных сама покупает себе обмундирование
Беременная Каринэ Хабирова рассказала о встрече нового года
Общество в Башкирии
Беременная Каринэ Хабирова рассказала о встрече нового года
В мэрии Уфы пообещали в ближайшее время возобновить движение трамваев и троллейбусов
Общество в Башкирии
В мэрии Уфы пообещали в ближайшее время возобновить движение трамваев и троллейбусов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: