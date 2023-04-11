В Башкирии попросили возобновить мобилизацию в зону СВО
12:17, 11 апр 2023
В Башкортостане местные жительницы просят власти возобновить мобилизацию на спецоперацию. Данные сообщения ими были размещены на официальной страничке Главы республики Р. Хабирова.
"Замените мобилизованных", - написала жительница республики Альбина. Несколько человек поддержали ее предложение.
"Пусть заменят наших мужчин", - написала пользовательница соцсетей Ирина.
Ответа на предложение женщин пока не последовало.
Автор: Семен Подгорный
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