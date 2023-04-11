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В Уфе свыше 150 человек не явились в военкоматы по повестке

В Уфе свыше 150 человек не явились в военкоматы по повестке

16:14, 11 апр 2023

В городе Уфа начался весенний призыв на военную службу. Прохождению призывной комиссии подлежат свыше 6 тысяч человек. Информацию об этом во время оперативки в столичной администрации передал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Башкортостан Сергей Нетунаев.

В настоящее время на призывные комиссии явились 843 человека. Это примерно 13 процентов от общего числа уфимцев, которые подлежат призыву.

При этом около 150 человек не явились на призывные комиссии. Среди них 25 человек уже привлечены к административной ответственности.

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Автор: ufatime.ru
Теги: призыв повестка
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