В Башкирии 12 апреля 2023 года потеплеет до +17 градусов

23:24, 11 апр 2023

В среду днем, 12 апреля, воздух в Башкортостане прогреется до +17°C. Прогноз погоды передал республиканский Гидрометеоцентр.



В регионе прогнозируется пасмурная погода, временами возможны прояснения, существенных осадков не ожидается. Подует умеренный ветер юго-западных направлений.



В ночное время температура воздуха опустится и составит от +1 до -4 градусов, в отдельных районах похолодает до -9 градусов (в г. Уфа 0, +1 градус). В дневное время температура повысится до +12…+17 градусов (в г. Уфа +16, +17°).

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Автор: Семен Подгорный