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В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Исканьяром Аетбаевым

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Исканьяром Аетбаевым

09:45, 13 апр 2023

Накануне в населенном пункте Уркас Зилаирского района Башкортостана простились с Исканьяром Аетбаевым, погибшим смертью храбрых во время СВО.



Исканьяр рос активным ребенком, был физически развит, принимал участие во всех проводимых школьных соревнованиях. С юности он проявлял инициативу во всем.

Встав на защиту Родины, 47-летний мужчина погиб, как настоящий герой.


- В такой сложный для нашей страны период Исканьяр принял мужественное и смелое решение - пойти добровольцем на защиту своей Родины. Он был верен своей присяге до конца. Как истинный патриот, он мужественно сражался против националистов и пожертвовал своей жизнью ради мира. Глубоко символично, что его дед Сабит Мусович Аетбаев геройски погиб под Псковом в 1943 году во время Великой Отечественной войны.

Приношу свои соболезнования родным и близким Исканьяра. Желаю вам сил и терпения перенести эту тяжелую и невосполнимую утрату! - сказал глава администрации муниципалитета Борис Мелкоедов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Зилаирский район Погибшие на Украине спецоперация
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