Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии простились с погибшим в СВО 27-летним бойцом ЧВК «Вагнер» Артуром Ахметшиным

В Башкирии простились с погибшим в СВО 27-летним бойцом ЧВК «Вагнер» Артуром Ахметшиным

10:08, 13 апр 2023

В Белорецком районе Башкортостана прошла церемония похорон бойца ЧВК "Вагнер" Артура Ахметшина, погибшего при выполнении боевой задачи СВО. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал глава местной администрации Андрей Иванюта. Солдату на момент гибели было двадцать семь лет.



"Артур родился в городе Белорецк. Он был дружелюбным, жизнерадостным, отзывчивым и энергичным парнем. Никогда не отказывал в помощи соседям и друзьям. Очень сильно любил своих маму и сестер. Учась в школе, всегда говорил: "Мама для меня авторитет", - написал глава районной администрации.

Андрей Иванюта выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Читайте также:

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Исканьяром Аетбаевым
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецк Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Данилом Исаковым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Данилом Исаковым
В Белорецком районе Башкирии простились с погибшим в спецоперации 19-летним солдатом
Общество в Башкирии
В Белорецком районе Башкирии простились с погибшим в спецоперации 19-летним солдатом
В Башкирии простились с погибшим в СВО 30-летним рядовым Салаватом Шагалиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО 30-летним рядовым Салаватом Шагалиным
В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Фангатом Вакказовым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Фангатом Вакказовым


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: