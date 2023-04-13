В Башкирии простились с погибшим в СВО 27-летним бойцом ЧВК «Вагнер» Артуром Ахметшиным

10:08, 13 апр 2023

В Белорецком районе Башкортостана прошла церемония похорон бойца ЧВК "Вагнер" Артура Ахметшина, погибшего при выполнении боевой задачи СВО. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал глава местной администрации Андрей Иванюта. Солдату на момент гибели было двадцать семь лет.







"Артур родился в городе Белорецк. Он был дружелюбным, жизнерадостным, отзывчивым и энергичным парнем. Никогда не отказывал в помощи соседям и друзьям. Очень сильно любил своих маму и сестер. Учась в школе, всегда говорил: "Мама для меня авторитет", - написал глава районной администрации.

Андрей Иванюта выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети