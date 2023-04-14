В выходные дни в Башкирии продолжит дуть сильный ветер

23:35, 14 апр 2023

В Башкортостане в субботу, 15 апреля, сохранится ветреная погода. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.



По информации ведомства, в регионе прогнозируется пасмурная погода, пройдут ливневые дожди. В юго-восточных районах ожидается мокрый снег, в ночное время умеренный. На дорогах возможно образование гололеда, а видимость ухудшится до одного-двух километров.







Кроме того, в РБ ожидается северный ветер, скорость которого местами достигнет 15-20 м/с (в юго-восточной части в ночное время возможны порывы до 25 метров в секунду).



В ночное время похолодает до -5, -10 градусов. Дневные температуры составят +3...+8 градусов (на юго-востоке -2 градуса).

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный