В выходные дни в Башкирии продолжит дуть сильный ветер
23:35, 14 апр 2023
В Башкортостане в субботу, 15 апреля, сохранится ветреная погода. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.
По информации ведомства, в регионе прогнозируется пасмурная погода, пройдут ливневые дожди. В юго-восточных районах ожидается мокрый снег, в ночное время умеренный. На дорогах возможно образование гололеда, а видимость ухудшится до одного-двух километров.
Кроме того, в РБ ожидается северный ветер, скорость которого местами достигнет 15-20 м/с (в юго-восточной части в ночное время возможны порывы до 25 метров в секунду).
В ночное время похолодает до -5, -10 градусов. Дневные температуры составят +3...+8 градусов (на юго-востоке -2 градуса).
Автор: Семен Подгорный
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