В Уфе простились с погибшим в спецоперации летчиком Ильназом Фазыловым

16:52, 15 апр 2023

В субботу, 15 апреля, в городе Уфе в последний путь проводили летчика Ильназа Фазылова. Офицер погиб в зоне проведения СВО. Информацию об этом передали в администрации города.







Церемония прощания прошла на территории городской школы-интерната им М. Гареева. Военнослужащего проводили в последний путь, отдав воинские почести. Указ о посмертном награждении старшего лейтенанта орденом Мужества подписал В. Путин. Пилот был похоронен в Буздякском районе.





Ильназ Фазылов появился на свет в городе Уфе. Окончив в 2014 году местную школу-интернат, он стал курсантом филиала сызранской "Военно-воздушной академии". После окончания обучения поступил на службу в воинскую часть на должность летчика - оператора в Чите. Военнослужащий совершил более семидесяти боевых вылетов и уничтожил более тридцати единиц бронированной техники неприятеля.



Совершая свой последний боевой вылет в зоне спецоперации экипаж Фазылова поразил боевыми ракетами бронетехнику противника. Совершив залп, винтокрылая машина подверглась обстрелу из зенитных установок и управляемыми противотанковыми ракетами. Одна из них попала в вертолет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ufacity.info