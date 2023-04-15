В Башкирии прогнозируется порывистый ветер и перепады температур
23:51, 15 апр 2023
Погода в Башкортостане в воскресенье, 16 апреля, будет характеризоваться перепадами температур и порывистым ветром. Информацию об этом передали в республиканском Гидрометеоцентре.
В регионе ожидается пасмурная погода, временами прояснения, существенных осадков не будет. В течение дня ветер может усилиться до 14 м/с.
В ночное время температура окружающего воздуха понизится до -4…-9 градусов. Днем ожидается небольшое потепление до +6…+11 градусов.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в пятницу, 13 апреля, в некоторых районах Башкирии бушевал сильный ветер, который срывал остановки, валил набок автомобили и срывал кровлю с крыш зданий.
Автор: Семен Подгорный
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