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В Башкирии прогнозируется порывистый ветер и перепады температур

В Башкирии прогнозируется порывистый ветер и перепады температур

23:51, 15 апр 2023

Погода в Башкортостане в воскресенье, 16 апреля, будет характеризоваться перепадами температур и порывистым ветром. Информацию об этом передали в республиканском Гидрометеоцентре.

В регионе ожидается пасмурная погода, временами прояснения, существенных осадков не будет. В течение дня ветер может усилиться до 14 м/с.



В ночное время температура окружающего воздуха понизится до -4…-9 градусов. Днем ожидается небольшое потепление до +6…+11 градусов.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в пятницу, 13 апреля, в некоторых районах Башкирии бушевал сильный ветер, который срывал остановки, валил набок автомобили и срывал кровлю с крыш зданий.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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