В Башкирии попрощались с погибшим в ходе СВО Кувандыком Сидиковым

12:41, 16 апр 2023

В Белорецком районе Башкортостана в населенном пункте Отнурок накануне в последний путь проводили погибшего в зоне СВО бойца ЧВК «Вагнер» Кувандыка Ситдикова. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал глава администрации района А. Иванюта.







"Выражаем искренние соболезнования матери, сестре и родственникам Кувандыка. Это горькая и невосполнимая утрата", - подписал пост чиновник.





Кувандык Ситдиков окончил Белорецкий колледж, затем его призвали в армию. Сержант разведывательного подразделения участвовал в обеспечении правопорядка на территории Северной Осетии, награжден знаком "За службу на Кавказе". Увлекался спортом, хороших успехов добился в легкой атлетике.



В зону спецоперации военнослужащий отправился в качестве добровольца.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети