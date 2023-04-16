В Уфе простились с погибшим в СВО 62-летним бойцом Зуфаром Атнабаевым

23:27, 16 апр 2023

В воскресенье, 16 апреля, в городе Уфа простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции Зуфаром Атнабаевым. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал глава Кировского района столицы. Илвир Нурдавлятов.







Чиновник рассказал, что 62-летний мужчина начал свой трудовой путь учителем физики. Срочную службу проходил в Афганистане.



Большую часть своей жизни Атнабаев посвятил развитию нефтяной промышленности. Занимал руководящие должности в различных российских научно-исследовательских институтах. В 2007 году специалист защитил кандидатскую диссертацию.





Невзирая на свой статус ученого и инженера, погибший значительную часть своего времени уделял патриотическому воспитанию молодежи, был инструктором в уфимском парке "Патриот".

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети