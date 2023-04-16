В Башкирии в понедельник, 17 апреля 2023 года, станет немного теплее
23:40, 16 апр 2023
Погода в Башкортостане в понедельник, 17 апреля, будет характеризоваться небольшим повышением температуры.
По информации синоптиков, в ночное время температура воздуха понизится до -4, а днем повысится до +12 градусов по Цельсию. Осадков не прогнозируется - в понедельник небо будет ясным.
Температура воздуха в Уфе будет немного выше, чем в среднем по Башкирии. Ночью похолодает до -2 градусов, а в дневное время столбики термометров покажут +12 градусов. Осадков не ожидается, однако временами возможны порывы ветра во второй половине дня.
Значительно теплее в республике станет в середине текущей недели: воздух прогреется до +15 градусов.
Автор: Семен Подгорный
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