Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии в понедельник, 17 апреля 2023 года, станет немного теплее

В Башкирии в понедельник, 17 апреля 2023 года, станет немного теплее

23:40, 16 апр 2023

Погода в Башкортостане в понедельник, 17 апреля, будет характеризоваться небольшим повышением температуры.

По информации синоптиков, в ночное время температура воздуха понизится до -4, а днем повысится до +12 градусов по Цельсию. Осадков не прогнозируется - в понедельник небо будет ясным.



Температура воздуха в Уфе будет немного выше, чем в среднем по Башкирии. Ночью похолодает до -2 градусов, а в дневное время столбики термометров покажут +12 градусов. Осадков не ожидается, однако временами возможны порывы ветра во второй половине дня.

Значительно теплее в республике станет в середине текущей недели: воздух прогреется до +15 градусов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии 11 апреля 2023 года прогнозируются перепады температуры
Общество в Башкирии
В Башкирии 11 апреля 2023 года прогнозируются перепады температуры
В Башкирии 12 апреля 2023 года потеплеет до +17 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 12 апреля 2023 года потеплеет до +17 градусов
В Башкирии в начале недели воздух прогреется до +17 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии в начале недели воздух прогреется до +17 градусов
В Башкирии 10 апреля 2023 года сохранится прохладная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии 10 апреля 2023 года сохранится прохладная погода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: