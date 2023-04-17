В Башкирии стали массово исчезать семьи

09:08, 17 апр 2023

Семьи в Башкортостане стали массово исчезать. Данная тенденция наблюдается практически по всей территории России - в ПФО количество новых бракосочетаний сократилось во всех субъектах страны.







Как сообщили в Росстате, в феврале в Башкортостане было зарегистрировано 1 128 браков. Это практически на 30 процентов меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В то же время количество разводов неуклонно растет и уже превышает число новых зарегистрированных браков. Развелись в феврале 1 153 пары. Это на 7 процентов больше, чем в прошлом году.





Наибольшее снижение числа заключения браков было зафиксировано в Пермском крае - на 38 процентов. Наибольшее количество разводов зарегистрировали в Кировской обл., где число разводов увеличилось на 32 процента. В целом по стране количество браков снизилось на 22 процентов, а число разводов увеличилось на 9 процентов. Однако в России разводы происходят пока что реже, чем свадьбы.

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Автор: Семен Подгорный