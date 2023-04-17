В Башкирии началась короткая рабочая неделя
09:27, 17 апр 2023
На текущей неделе жителей Башкортостана ждет дополнительный выходной день, который выпадает на пятницу, 21 апреля. В этот день будет отмечаться праздник всех мусульман - Ураза-байрам. В связи с этим, учитывая субботу и воскресенье, у граждан появится 3 выходных дня - с 21 по 23 апреля.
Рабочий день в четверг, 20 апреля, будет сокращен на один час. При этом праздник Ураза-байрам не будет засчитываться в число календарных дней отпуска: основного или дополнительного.
Нынешней весной жители региона отдохнут также 1 мая (День труда), а также в понедельник и вторник 8 и 9 мая (День Победы).
Автор: Семен Подгорный
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