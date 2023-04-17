В Уфе простились с погибшим в ходе спецоперации Альфредом Усмановым

10:30, 17 апр 2023

В городе Уфе в последний путь проводили участника СВО Альфреда Усманова. Информацию об этом передали в пресс-службе столичной администрации.







"<...> Альфред Рауфович, как настоящий мужчина, решил вступить в ряды добровольческого отряда "Барс". Он воевал рядом с самыми достойными и отважными нашими соотечественниками. Он остался верен своему воинскому долгу до конца и погиб, защищая будущее страны", - сказал Юрий Игнатьев, депутат Государственного Собрания - Курултая.





Окончив экономико-юридический колледж Альфреда Усманова в 2003 году, призвали в армию. Затем до 2016 года была служба по контракту. Когда началась специальная военная операция, он решил пойти добровольцем.



Военнослужащий был удостоен ряда госнаград, в том числе ордена Мужества и медали "За отвагу".

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети