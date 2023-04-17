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В Башкирии попрощались с погибшим в ходе СВО «вагнеровцем» Антоном Копыловым

В Башкирии попрощались с погибшим в ходе СВО «вагнеровцем» Антоном Копыловым

10:41, 17 апр 2023

В Башкортостане в последний путь проводили Антона Копылова, бойца ЧВК «Вагнер», погибшего в зоне проведения СВО.

Церемония прощания прошла в населенном пункте Тукан в Белорецком районе республики. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал глава местной администрации Андрей Иванюта. Военнослужащий получил смертельное ранение 23 марта.



"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Для вас он навсегда останется любящим сыном и братом. Пусть душа его упокоится с миром", - подписал пост чиновник.

Прощаясь с солдатом, его родственники сообщили, о его нелегкой судьбе. 25-летний парень рос в многодетной семье и всегда старался помогать своей маме. Жители села выразили свои соболезнования в соцсетях.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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