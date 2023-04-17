В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом ЧВК "Вагнер" Ильнуром Тухватуллиным

11:22, 17 апр 2023

В Башкортостане в последний путь проводили 34-летнего бойца ЧВК «Вагнер» из города Стерлитамак Ильнура Тухватуллина, который погиб в зоне СВО. Церемония похорон прошла на родине матери военнослужащего, в населенном пункте Ноябревка Гафурийского района республики. Информацию об этом передали в местной администрации.







"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ильнура. Вечная память защитнику Родины!", - говорится в сообщении районной администрации.

На церемонии прощания присутствовали солдаты, ветераны боевых действий и односельчане. Семья Ильнура Тухватуллина поблагодарила за помощь в организации похорон.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/gafury