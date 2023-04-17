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В Башкирии 18 апреля 2023 года потеплеет до +16 градусов

В Башкирии 18 апреля 2023 года потеплеет до +16 градусов

22:41, 17 апр 2023

Погода в Башкортостане во вторник, 18 апреля, будет характеризоваться потеплением. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.

В регионе также ожидается пасмурная погода без значительных осадков, временами возможны прояснения. Подует ветер западных, юго-западных направлений со скоростью 5-10 м/с.

В ночное время будет довольно холодно, температура воздуха понизится до +3…- 2 градусов, местами до -7 градусов. В дневное время столбики термометров покажут +11…+16 градусов.

Видимость на дорогах не ухудшится. 
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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