В Башкирии 18 апреля 2023 года потеплеет до +16 градусов
22:41, 17 апр 2023
Погода в Башкортостане во вторник, 18 апреля, будет характеризоваться потеплением. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.
В регионе также ожидается пасмурная погода без значительных осадков, временами возможны прояснения. Подует ветер западных, юго-западных направлений со скоростью 5-10 м/с.
В ночное время будет довольно холодно, температура воздуха понизится до +3…- 2 градусов, местами до -7 градусов. В дневное время столбики термометров покажут +11…+16 градусов.
Видимость на дорогах не ухудшится.
Автор: Семен Подгорный
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