В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом ЧВК "Вагнер" Раилем Гизатуллиным
14:12, 18 апр 2023
В Аургазинском районе Башкортостана простились с погибшим в зоне проведения СВО Раилем Гизатуллиным. Информацию об этом передал руководитель местной администрации Арслан Шагаретдинов.
Военнослужащий участвовал в боевых действиях, в качестве добровольца частной военной компании "Вагнер" и погиб при исполнении служебного долга в боях за освобождение одного из населенных пунктов ДНР.
"Глубочайшие слова соболезнования всем родным и близким солдата! Спи спокойно, и пусть память о тебе будет вечной!" – написали слова соболезнования местные жители.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в ходе СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из деревни Утеймуллино Аургазинского района.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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