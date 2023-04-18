В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом ЧВК "Вагнер" Раилем Гизатуллиным

14:12, 18 апр 2023

В Аургазинском районе Башкортостана простились с погибшим в зоне проведения СВО Раилем Гизатуллиным. Информацию об этом передал руководитель местной администрации Арслан Шагаретдинов.



Военнослужащий участвовал в боевых действиях, в качестве добровольца частной военной компании "Вагнер" и погиб при исполнении служебного долга в боях за освобождение одного из населенных пунктов ДНР.







"Глубочайшие слова соболезнования всем родным и близким солдата! Спи спокойно, и пусть память о тебе будет вечной!" – написали слова соболезнования местные жители.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в ходе СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из деревни Утеймуллино Аургазинского района.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети