В зоне СВО погиб Александр Лысенков из Башкирии

15:18, 18 апр 2023

Житель Ишимбайского района Башкортостана Александр Лысенков погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал руководитель местной администрации Азат Ишемгулов.



- После окончания школы № 14 Александр Александрович Лысенков поступил в Ишимбайский профессиональный колледж, где получил специальность наладчика станков и оборудования, - рассказал глава муниципалитета.







Чиновник добавил, что военнослужащий, за самоотверженность при выполнении боевых задач, был посмертно награжден медалью "За отвагу".



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Ишимбайском районе Башкирии в последний путь проводили младшего сержанта Андрея Борщина, погибшего в ходе спецоперации.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети