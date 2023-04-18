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В зоне СВО погиб Александр Лысенков из Башкирии

В зоне СВО погиб Александр Лысенков из Башкирии

15:18, 18 апр 2023

Житель Ишимбайского района Башкортостана Александр Лысенков погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал руководитель местной администрации Азат Ишемгулов.

- После окончания школы № 14 Александр Александрович Лысенков поступил в Ишимбайский профессиональный колледж, где получил специальность наладчика станков и оборудования, - рассказал глава муниципалитета.



Чиновник добавил, что военнослужащий, за самоотверженность при выполнении боевых задач, был посмертно награжден медалью "За отвагу".

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Ишимбайском районе Башкирии в последний путь проводили младшего сержанта Андрея Борщина, погибшего в ходе спецоперации. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Ишимбайский район спецоперация сво Погибшие на Украине
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