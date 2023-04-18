Ушел за женой: в Башкирии похоронили погибшего в СВО 42-летнего бойца
15:34, 18 апр 2023
В населенном пункте Бердяш Зилаирского района Башкортостана почтили память Алексея Комарова, участника СВО. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передала глава местного сельского совета Ирина Терентьева.
Алексей появился на свет в 1980 году. Отучился в местной бердяшской школе. Одноклассники охарактеризовали его как человека искреннего. Именно в этом селе он повстречал свою вторую половинку, с которой прожил несколько лет. В начале 2022 года, супруга Алексея умерла.
Говоря об этой тяжелой утрате, мужчина написал в социальных сетях, что без любимой он не видит смысла в жизни. Спустя месяц началась специальная военная операция. Неизвестно, пошел ли Алексей в качестве добровольца или же был мобилизован. Последний раз он выходил в сеть в декабре 2022 года.
Недавно пришло известие, что он погиб. Во вторник, 18 апреля, состоялась церемония прощания в его родном селе.
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