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Ушел за женой: в Башкирии похоронили погибшего в СВО 42-летнего бойца

Ушел за женой: в Башкирии похоронили погибшего в СВО 42-летнего бойца

15:34, 18 апр 2023

В населенном пункте Бердяш Зилаирского района Башкортостана почтили память Алексея Комарова, участника СВО. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передала глава местного сельского совета Ирина Терентьева.



Алексей появился на свет в 1980 году. Отучился в местной бердяшской школе. Одноклассники охарактеризовали его как человека искреннего. Именно в этом селе он повстречал свою вторую половинку, с которой прожил несколько лет. В начале 2022 года, супруга Алексея умерла.


Говоря об этой тяжелой утрате, мужчина написал в социальных сетях, что без любимой он не видит смысла в жизни. Спустя месяц началась специальная военная операция. Неизвестно, пошел ли Алексей в качестве добровольца или же был мобилизован. Последний раз он выходил в сеть в декабре 2022 года.

Недавно пришло известие, что он погиб. Во вторник, 18 апреля, состоялась церемония прощания в его родном селе.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Зилаирский район спецоперация Погибшие на Украине
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