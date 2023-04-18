В России отменили шествие «Бессмертного полка»
15:47, 18 апр 2023
В России в текущем 2023 году отказались от проведения традиционного шествия "Бессмертный полк". Информацию об этом передало ИА "Интерфакс", ссылаясь на инициаторов акции.
"Шествие как таковое проводиться не будет. В нынешнем году нами было принято решение расширить формат, чтобы почтить память героев в течение всего дня", - пояснили представители «Бессмертного полка».
В частности, на смену привычному формату устроители предлагают разместить фотографии ветеранов ВОВ на стеклах автомашин.
Накануне «Бессмертный полк» в Крыму и Севастополе отменили по соображениям безопасности.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, в 2020-2021 годах акция проходила в формате онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии «Бессмертный полк» пройдет в новом формате
Общество в Башкирии
В Башкирии годовщину Победы встречают 38101 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
Политика в Башкирии
Владимир Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
Общество в Башкирии
Власти столицы Башкирии рассказали, где прогремит салют в честь Дня Победы