В России отменили шествие «Бессмертного полка»

15:47, 18 апр 2023

В России в текущем 2023 году отказались от проведения традиционного шествия "Бессмертный полк". Информацию об этом передало ИА "Интерфакс", ссылаясь на инициаторов акции.



"Шествие как таковое проводиться не будет. В нынешнем году нами было принято решение расширить формат, чтобы почтить память героев в течение всего дня", - пояснили представители «Бессмертного полка».







В частности, на смену привычному формату устроители предлагают разместить фотографии ветеранов ВОВ на стеклах автомашин.



Накануне «Бессмертный полк» в Крыму и Севастополе отменили по соображениям безопасности.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, в 2020-2021 годах акция проходила в формате онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Автор: Семен Подгорный