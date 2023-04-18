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В Башкирии 19 апреля 2023 прогнозируются дожди и похолодание до -5 градусов

В Башкирии 19 апреля 2023 прогнозируются дожди и похолодание до -5 градусов

23:31, 18 апр 2023

Погода в Башкортостане в среду, 19 апреля, будет характеризоваться дождями и похолоданием. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.

Жителей региона ожидает пасмурная погода, временами выглянет солнце, в отдельных районах пройдут кратковременные осадки. Подует ветер восточных, юго-восточных направлений, скорость которого составит от 2 до 7 м/с. В течение дня местами ожидаются порывы до 14 м/с.



Предстоящей ночью похолодает от 0 до +5 градусов, в отдельных районах до -5 градусов. Дневные температуры прогреют воздух до +11…+16 градусов.

Утром на дорогах возможно появление дымки, в результате чего видимость составит от одного до двух километров.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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