В Башкирии 19 апреля 2023 прогнозируются дожди и похолодание до -5 градусов
23:31, 18 апр 2023
Погода в Башкортостане в среду, 19 апреля, будет характеризоваться дождями и похолоданием. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.
Жителей региона ожидает пасмурная погода, временами выглянет солнце, в отдельных районах пройдут кратковременные осадки. Подует ветер восточных, юго-восточных направлений, скорость которого составит от 2 до 7 м/с. В течение дня местами ожидаются порывы до 14 м/с.
Предстоящей ночью похолодает от 0 до +5 градусов, в отдельных районах до -5 градусов. Дневные температуры прогреют воздух до +11…+16 градусов.
Утром на дорогах возможно появление дымки, в результате чего видимость составит от одного до двух километров.
Автор: Семен Подгорный
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