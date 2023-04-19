Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии 20 апреля 2023 года прогнозируются осадки и потепление до +18 градусов

В Башкирии 20 апреля 2023 года прогнозируются осадки и потепление до +18 градусов

23:34, 19 апр 2023

Погода в Башкортостане в четверг, 20 апреля, будет характеризоваться осадками и потеплением. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнили в ведомстве, в этот день прогнозируется пасмурная погода, временами прояснения, в отдельных районах выпадут кратковременные осадки. Подует ветер восточных направлений, скорость которого составит от 3 до 8 м/с.



Предстоящей ночью будет относительно прохладно. Температура воздуха будет колебаться в пределах +2…+7 градусов, но во время прояснений похолодает до +1…-4 градусов. Дневные температуры прогреют воздух до +13…+18 градусов.

По данным синоптиков, видимость на дорогах будет в пределах нормы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии 19 апреля 2023 прогнозируются дожди и похолодание до -5 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 19 апреля 2023 прогнозируются дожди и похолодание до -5 градусов
В Башкирии 18 апреля 2023 года потеплеет до +16 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 18 апреля 2023 года потеплеет до +16 градусов
В Башкирии 11 апреля 2023 года прогнозируются перепады температуры
Общество в Башкирии
В Башкирии 11 апреля 2023 года прогнозируются перепады температуры
В Башкирии 6 апреля 2023 года прогнозируется теплая погода до +18 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 6 апреля 2023 года прогнозируется теплая погода до +18 градусов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: