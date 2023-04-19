В Башкирии 20 апреля 2023 года прогнозируются осадки и потепление до +18 градусов
23:34, 19 апр 2023
Погода в Башкортостане в четверг, 20 апреля, будет характеризоваться осадками и потеплением. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как уточнили в ведомстве, в этот день прогнозируется пасмурная погода, временами прояснения, в отдельных районах выпадут кратковременные осадки. Подует ветер восточных направлений, скорость которого составит от 3 до 8 м/с.
Предстоящей ночью будет относительно прохладно. Температура воздуха будет колебаться в пределах +2…+7 градусов, но во время прояснений похолодает до +1…-4 градусов. Дневные температуры прогреют воздух до +13…+18 градусов.
По данным синоптиков, видимость на дорогах будет в пределах нормы.
Автор: Семен Подгорный
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