Мобилизованный из Башкирии 5 месяцев не может получить выплаты
08:57, 20 апр 2023
Семья мобилизованного негодует по поводу вопроса о выплатах. Его сестра выступила с обращением на личной страничке в социальных сетях Главы Башкортостана Радия Хабирова, сообщив, что ее брат уже пять месяцев не получает никаких денег и помощь в этом ему не оказывается.
«Пишу по поводу проблемы с выплатами. Пятый месяц почти закончился, брата мобилизовали в сентябре. Единый расчетный центр отправил письмо в его часть, чтобы решить проблему, но никаких подвижек в этом вопросе до сих пор нет»,— заявила Айгуль З.
Последняя надежда семьи — на вмешательство аппарата главы и помощь в решении бюрократических препятствий, чтобы семья наконец получила положенные им выплаты.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии родители возмущены отсутствием единовременных выплат на детей
Общество в Башкирии
В Башкирии семьи могут получать ежемесячную выплату за второго ребенка из средств материнского капитала
Экономика в Башкирии
В Минтруда Башкирии поспешили отчитаться о детских выплатах жительнице, которая пожаловалась Путину | ВИДЕО
Общество в Башкирии
Жена мобилизованного из Башкирии возмутилась странной ситуацией с выплатами