Мобилизованный из Башкирии 5 месяцев не может получить выплаты

08:57, 20 апр 2023

Семья мобилизованного негодует по поводу вопроса о выплатах. Его сестра выступила с обращением на личной страничке в социальных сетях Главы Башкортостана Радия Хабирова, сообщив, что ее брат уже пять месяцев не получает никаких денег и помощь в этом ему не оказывается.







«Пишу по поводу проблемы с выплатами. Пятый месяц почти закончился, брата мобилизовали в сентябре. Единый расчетный центр отправил письмо в его часть, чтобы решить проблему, но никаких подвижек в этом вопросе до сих пор нет»,— заявила Айгуль З.



Последняя надежда семьи — на вмешательство аппарата главы и помощь в решении бюрократических препятствий, чтобы семья наконец получила положенные им выплаты.

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Автор: Семен Подгорный