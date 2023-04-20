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В Башкирии многодетной семье отрезали электричество за копеечный долг

В Башкирии многодетной семье отрезали электричество за копеечный долг

11:45, 20 апр 2023

Многодетной семье из Башкирии отключили электроэнергию из-за несущественного долга. Сейчас же за подключение просят заплатить в 6 раз больше. Жительница оставила комментарий к посту главы республики с просьбой восстановить справедливость.



"Мы – многодетная семья. Примерно в середине апреля нам отключили электричество - нас в это время не было дома. В выходные мы два дня провели у моих родителей, а в понедельник обратились в энергосбыт Бурзянского района, и там нам сказали, что у нас имеется долг в размере 460 рублей.


А чтобы нам снова оказаться с электричеством, они требуют заплатить 3 тысячи рублей. Я многодетная мать и не могу дать им три тысячи рублей. Прошу вас, разберитесь и помогите нам решить данную проблему", - написала Роза Г., жительница села Иргизлы Бурзянского района.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Бурзянский район Иргизлы Хабиров Радий Фаритович жалоба
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