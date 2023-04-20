Участника спецоперации из Башкирии наградили медалью «За отвагу»

21:28, 20 апр 2023

Боец СВО из Башкирии Ильяс Латыпов, указом Президента РФ Владимира Путина, был награжден медалью «За отвагу». Соответствующий документ был подписан накануне.







Газета "Янаульские зори" сообщила, что участник спецоперации живет в городе Янаул. В зоне проведения СВО находится с самого ее начала. Служит наводчиком-оператором танка Т-72. После боевых действий в районе Изюма, командование решило представить его к награде.



Сейчас Латыпов, получивший ранение средней тяжести, много времени уделяет собственной семье. Прошлым летом, находясь в зоне СВО, его семья пополнилась новым членом семьи – дочкой.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: "Янаульские зори"