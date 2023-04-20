В Башкирии южный циклон принесет в республику обильные осадки
22:22, 20 апр 2023
Предстоящие выходные погода в Башкортостане будет характеризоваться осадками в виде дождя. Информацию об этом передали синоптики республиканского Гидрометеоцентра.
В пятницу, 21 апреля, во время празднования Ураза-байрам, погодные условия не претерпят изменений, пройдут кратковременные дожди. Ночная температура составит +1…+6 градусов (во время прояснений до -4 градусов), в дневное время +13…+18 градусов.
После праздника в субботу, 22 апреля, республику охватит южный циклон. Под его влиянием в ряде районов республики выпадут обильные осадки. При плотной облачности и дождях воздух прогреется не выше +8…+13 градусов. В воскресенье, дожди пройдут лишь местами, а температура повысится до +12…+17 градусов.
Автор: Семен Подгорный
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