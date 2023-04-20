Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии южный циклон принесет в республику обильные осадки

В Башкирии южный циклон принесет в республику обильные осадки

22:22, 20 апр 2023

Предстоящие выходные погода в Башкортостане будет характеризоваться осадками в виде дождя. Информацию об этом передали синоптики республиканского Гидрометеоцентра.

В пятницу, 21 апреля, во время празднования Ураза-байрам, погодные условия не претерпят изменений, пройдут кратковременные дожди. Ночная температура составит +1…+6 градусов (во время прояснений до -4 градусов), в дневное время +13…+18 градусов.



После праздника в субботу, 22 апреля, республику охватит южный циклон. Под его влиянием в ряде районов республики выпадут обильные осадки. При плотной облачности и дождях воздух прогреется не выше +8…+13 градусов. В воскресенье, дожди пройдут лишь местами, а температура повысится до +12…+17 градусов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии в выходные воздух прогреется до +16 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии в выходные воздух прогреется до +16 градусов
В Башкирии 28 марта 2023 года воздух прогреется до +14 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 28 марта 2023 года воздух прогреется до +14 градусов
В Башкирии 20 апреля 2023 года прогнозируются осадки и потепление до +18 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 20 апреля 2023 года прогнозируются осадки и потепление до +18 градусов
В Башкирии температура воздуха 25 марта 2023 года поднимется до +13 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии температура воздуха 25 марта 2023 года поднимется до +13 градусов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: