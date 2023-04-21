В Башкирии простились с погибшим в СВО "вагнеровцем" Александром Спиридоновым
13:42, 21 апр 2023
В Аургазинском районе Башкортостана накануне прошла церемония прощания с Александром Спиридоновым, жителем населенного пункта Таштамак, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал глава местной администрации Арслан Шагаретдинов.
Военнослужащий находился в составе частной военной компании "Вагнер".
"Ушел настоящий патриот, который откликнулся на призыв Отчизны и в числе добровольцев встал на ее защиту. Выражаю искренние соболезнования семье, родственникам и близким солдата. Светлая ему память!», - написал чиновник.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Аургазинском районе Башкортостана простились с погибшим в зоне проведения СВО Раилем Гизатуллиным.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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