В Башкирии, 22 апреля 2023 года, прогнозируются дожди и ветер
09:25, 22 апр 2023 Погода в Башкортостане в субботу 22 апреля будет характеризоваться дождями и ветром. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, в течение дня в республике ожидается ветер юго-восточных, южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду, в южных районах с порывами до 16 метров в секунду.
В течение дня будет пасмурно. Прогнозируются кратковременные осадки, местами до умеренных. Воздух прогреется до +9…+14 градусов. В ночное и утреннее время местами на автомобильных дорогах образуется туман. При этом видимость составит до 500-1000 метров.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии 19 апреля 2023 прогнозируются дожди и похолодание до -5 градусов
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 9 июня 2022 года: дожди, грозы и град
Общество в Башкирии
В Башкирии 20 апреля 2023 года прогнозируются осадки и потепление до +18 градусов
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 4 июня 2022 года: ливни грозы град