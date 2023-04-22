В Башкирии, 22 апреля 2023 года, прогнозируются дожди и ветер

09:25, 22 апр 2023

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Автор: Семен Подгорный

в субботу 22 апреля будет характеризоваться дождями и ветром. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, в течение дня в республике ожидается ветер юго-восточных, южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду, в южных районах с порывами до 16 метров в секунду.В течение дня будет пасмурно. Прогнозируются кратковременные осадки, местами до умеренных. Воздух прогреется до +9…+14 градусов. В ночное и утреннее время местами на автомобильных дорогах образуется туман. При этом видимость составит до 500-1000 метров.