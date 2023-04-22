В Башкирии на СВО погиб отец пятерых детей Алек Сагитдинов

17:31, 22 апр 2023

В Буздякском районе простились с погибшим из Башкирии на Украине военнослужащим Алеком Сагитдиновым. 44-летнего участника СВО похоронили в субботу, 22 апреля. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал глава района Ильнур Игдиев.



Алек Сагитдинов родом из населенного пункта Канлы-Туркеево. Окончив местную школу, прошел срочную службу в армии. Затем обустроился и начал работать в Мегионе. В составе частной военной компании «Вагнер» с декабря прошлого года принял участие в спецоперации.







"Погиб во время штурма города в ДНР, 18 февраля. У Алека остались супруга и пятеро детей. Боец был похоронен на родине, в селе Канлы-Туркеево", - написал руководитель муниципалитета.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети