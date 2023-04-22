В Башкирии 23 апреля 2023 года воздух прогреется до +21 градуса

23:16, 22 апр 2023

Погода в Башкортостане в воскресенье, 23 апреля, будет характеризоваться повышением температуры. Республиканские метеорологи опубликовали прогноз на 3 дня.



В воскресенье, 23 апреля, прогнозируются кратковременные дожди с умеренным ветром. В ночное время температура воздуха составит +2…+7 градусов, в дневное время – от +12 до +17 градусов.







В понедельник, 24 апреля, прогнозируется сухая погода. Ночные температуры останутся на уровне +1…+6 градусов, в отдельных районах до -4°, в дневное время +16…+21 градус.



25 апреля, во вторник, осадков не предвидится, ветер - слабый. Ночные температуры воздуха ожидаются в пределах от +1 до +6 градусов, местами до -4 градусов, днем столбики термометров покажут +16,+21 градус.

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Автор: Семен Подгорный