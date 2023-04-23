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В Башкирии похоронили молодого певца Динара Рахматуллина

В Башкирии похоронили молодого певца Динара Рахматуллина

19:28, 23 апр 2023

Накануне стало известно, что Динар Рахматуллин, молодой певец, родившийся в Башкортостане, был найден мертвым в звукозаписывающей студии. Артист обосновался и работал в Республике Татарстан.

Известие о безвременной смерти брата подтвердила в соцсетях его сестра Динара, которая рассказала, что семья решила не объявлять по какой причине он скончался. Поклонники вначале не поверили сообщению о смерти певца, назвав это слухами и хайпом.



- Люди, не пишите, что это хайп. Ни в коем случае. Нельзя шутить на такие темы. К сожалению, это правда. Динара больше нет", - сообщила сестра.

Рахматуллин был похоронен на мусульманском кладбище в своем родном городе Янаул. Церемония прощания состоялась в прошлую пятницу, 21 апреля.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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