В Башкирии похоронили молодого певца Динара Рахматуллина
19:28, 23 апр 2023
Накануне стало известно, что Динар Рахматуллин, молодой певец, родившийся в Башкортостане, был найден мертвым в звукозаписывающей студии. Артист обосновался и работал в Республике Татарстан.
Известие о безвременной смерти брата подтвердила в соцсетях его сестра Динара, которая рассказала, что семья решила не объявлять по какой причине он скончался. Поклонники вначале не поверили сообщению о смерти певца, назвав это слухами и хайпом.
- Люди, не пишите, что это хайп. Ни в коем случае. Нельзя шутить на такие темы. К сожалению, это правда. Динара больше нет", - сообщила сестра.
Рахматуллин был похоронен на мусульманском кладбище в своем родном городе Янаул. Церемония прощания состоялась в прошлую пятницу, 21 апреля.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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