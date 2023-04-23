В Башкирии в ближайшие дни резко потеплеет до +21 градуса

23:46, 23 апр 2023

Погода в Башкортостане в начале новой рабочей недели будет характеризоваться резким потеплением. По информации синоптиков Башкирского метеорологического центра, в республику придет солнечная погода, осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха составит +21°C.







В понедельник, 24 апреля, в Башкортостане осадков не ожидается. Ветер подует южных, юго-западных направлений. Ночная температура будет в пределах от +1 до +6°C, в отдельных районах заморозки до -4°C. В дневное время потеплеет до +16…+21°C.



Ясная погода прогнозируется и во вторник. Осадков 25 апреля не будет, южный ветер не сменит направление. Ночные температуры понизятся до +1...+6°C, вероятны заморозки до -4°C. В дневное время воздух вновь прогреется до +16…+21°C.

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Автор: Семен Подгорный