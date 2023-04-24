В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильнуром Аптикаевым
13:28, 24 апр 2023
В понедельник, 24 апреля, в городе Салавате похоронили младшего сержанта Ильнура Аптикаева, погибшего при исполнении боевых задач в зоне проведения СВО. Информацию об этом передали в мэрии города.
Ильнур Аптикаев получил специальность сварщика в профессиональном училище № 35. Проходил срочную службу с 2004 по 2006 годы. Осенью прошлого года, в рамках частичной мобилизации, его отправили в зону специальной военной операции.
Церемония прощания прошла на площади перед краеведческим музеем. Сюда пришли родственники, друзья, сослуживцы, представители администрации города и военкомата.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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