В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильнуром Аптикаевым

13:28, 24 апр 2023

В понедельник, 24 апреля, в городе Салавате похоронили младшего сержанта Ильнура Аптикаева, погибшего при исполнении боевых задач в зоне проведения СВО. Информацию об этом передали в мэрии города.



Ильнур Аптикаев получил специальность сварщика в профессиональном училище № 35. Проходил срочную службу с 2004 по 2006 годы. Осенью прошлого года, в рамках частичной мобилизации, его отправили в зону специальной военной операции.



Церемония прощания прошла на площади перед краеведческим музеем. Сюда пришли родственники, друзья, сослуживцы, представители администрации города и военкомата.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети