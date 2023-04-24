В Башкирии 26 апреля 2023 года температура воздуха повысится до +22 градусов

22:30, 24 апр 2023

Погода в Башкортостане во вторник, 25 апреля, будет характеризоваться повышением температуры до +22 градусов. Информацию об этом передали метеорологи республиканского гидрометцентра.



По их прогнозам, погода в регионе будет ясной, осадков не ожидается.



В ночное время температура воздуха опустится до +4…+9 градусов (в восточных районах до -1 градуса). В дневное время воздух прогреется до +17…+22 градусов.



Следующие два дня в некоторых районах Башкирии пройдут кратковременные осадки, ветер временами усилится до порывистого. Далее температура в РБ будет только повышаться.

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Автор: Семен Подгорный