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В зоне СВО уроженец Башкирии Артур Шагиев

В зоне СВО уроженец Башкирии Артур Шагиев

09:16, 26 апр 2023

В среду, 25 апреля, в Кушнаренковском районе Башкортостана проводили в последний путь Артура Шагиева, погибшего в зоне СВО. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал и.о. главы района М. Латыпов.



Артур Маратович родился и вырос в населенном пункте Кушнаренково, окончил школу в Тарабердино, потом стал студентом кушнаренковского профучилища № 114.

- Выражаю искренние соболезнования его родным и близким и разделяю с вами горечь утраты. Светлая память об Артуре Маратовиче Шагиеве навсегда останется в сердцах жителей Кушнаренковского района", - отметил Марат Латыпов.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что накануне в городе Салават (Башкортостан) простились с младшим сержантом Ильнуром Аптикаевым, погибшим в ходе СВО. Его призвали осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Кушнаренковский район спецоперация Погибшие на Украине
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