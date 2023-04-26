В зоне СВО уроженец Башкирии Артур Шагиев

09:16, 26 апр 2023

В среду, 25 апреля, в Кушнаренковском районе Башкортостана проводили в последний путь Артура Шагиева, погибшего в зоне СВО. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал и.о. главы района М. Латыпов.







Артур Маратович родился и вырос в населенном пункте Кушнаренково, окончил школу в Тарабердино, потом стал студентом кушнаренковского профучилища № 114.

- Выражаю искренние соболезнования его родным и близким и разделяю с вами горечь утраты. Светлая память об Артуре Маратовиче Шагиеве навсегда останется в сердцах жителей Кушнаренковского района", - отметил Марат Латыпов.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что накануне в городе Салават (Башкортостан) простились с младшим сержантом Ильнуром Аптикаевым, погибшим в ходе СВО. Его призвали осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации.

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Фото: соцсети