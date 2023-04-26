В Башкирии простились с погибшим в спецоперации Денисом Шаяхметовым

21:30, 26 апр 2023

В среду, 26 апреля, в населенном пункте Шушпа Белорецкого района в последний путь проводили 24-летнего участника спецоперации Дениса Шаяхметова. Он был посмертно награжден Орденом Мужества. Информацию об этом передал на своей личной страничке в социальных сетях руководитель района Андрей Иванюта.







- Тихий, добрый, спокойный, сдержанный, трудолюбивый, хозяйственный, без вредных привычек - таким был Денис для своих родных и близких, - написал глава администрации. - Рядовой Денис Шаяхметов пользовался уважением командования и боевых товарищей. Он показал себя смелым и решительным бойцом и до конца остался верен своему воинскому долгу и присяге".





Окончив школу, Д. Шаяхметов поступил в лицей № 26 и, окончив его с отличием, получил специальность столяра-плотника. После срочной службы в ракетных войсках занимался капитальным ремонтом многоэтажных домов.

Читайте также: В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Альбертом Батыршиным

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети