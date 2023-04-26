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В Башкирии 27 апреля подует сильный ветер и потеплеет до +23 градусов

В Башкирии 27 апреля подует сильный ветер и потеплеет до +23 градусов

22:55, 26 апр 2023

Погода в Башкортостане в четверг, 27 апреля, будет характеризоваться сильным ветром и повышением температуры до +23 градусов. Информацию об этом передали в республиканском Гидрометцентре.

В регионе прогнозируется пасмурная погода с прояснениями. В ночное время в некоторых районах РБ пройдут кратковременные осадки, в дневное время дождей не ожидается. Ветер южных и юго-западных направлений усилится до 15 м/с.

Ночью температура воздуха составит +8…+13 градусов. Днем солнце прогреет воздух до +18…+23 градусов.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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