В Башкирии простились с погибшим в спецоперации Радиком Таштимеровым

15:55, 27 апр 2023

В башкирском городе Белорецк прошла церемония прощания с Радиком Таштимеровым, погибшим при выполнении боевого задания в зоне СВО. Информацию об этом передал на своей личной страничке в социальных сетях руководитель муниципалитета Андрей Иванюта. Военнослужащему было 42 года.



"Родные Радика Юсуповича всегда будут помнить его как отзывчивого, трудолюбивого, общительного и ответственного человека. У него было много друзей. Он был настоящим патриотом, был готов на все, чтобы защитить детей и Родину", - оставил пост глава администрации района.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети

Бойца посмертно наградили Орденом Мужества.